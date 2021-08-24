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TIMETURK / EKONOMİ / Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,45 değer kazanarak günü 1.465,89 puandan tamamladı.

2 Saat Önce
2021-08-24 18:27:27
Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,55 puan artarken, toplam işlem hacmi 13 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,07 ve holding endeksi yüzde 0,50 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,86 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 1,95 ile spor oldu.

Analistler, küresel bazda karışık seyreden makro ekonomik veriler sebebiyle destekleyici para politikasının bir süre daha devam edeceği beklentisi ve ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA), Pfizer ile BioNTech'in Kovid-19 aşısına 16 yaş ve üstü için tam kullanım onayı verdiğini duyurmasının risk iştahını artırdığını bildirdi.

Yarın yurt içinde kapasite kullanım oranı ve reel sektör güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da İfo endeksleri, ABD'de dayanıklı tüketim malları siparişlerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 puanın direnç, 1.440 puanın da destek olarak öne çıktığını kaydetti.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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