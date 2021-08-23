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TIMETURK / EKONOMİ / Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,02 değer kazanarak günü 1.459,33 puandan tamamladı.

1 Saat Önce
2021-08-23 18:26:25
Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,70 puan artarken, toplam işlem hacmi 13,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,60 ve holding endeksi yüzde 2,33 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,01 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 0,52 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının geçen haftaki satıcılı seyrin ardından yeni haftaya alış ağırlıklı seyirle başladığını ifade ederek, yurt içinde de BIST 100 endeksinin küresel pay piyasalarına paralel bir seyir izlediğini söyledi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Pfizer-BioNTech aşısına 16 yaş ve üstü için tam onay verdiğini açıklamasının da risk iştahını artırdığını belirten analistler, beklentilerden iyi gelen ikinci el konut satışlarının özellikle ABD'de alış ağırlıklı seyri güçlendirdiğini vurguladı.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da büyüme ve ABD'de yeni konut satış verilerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 puanın direnç, 1.440 puanın da destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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