DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

RTÜK'ten 'AB fonu' açıklaması
Melis Minkari kimdir? Melis Minkari kaç yaşında, nereli?
Borsa, günü yükselişle tamamladı
Perinçek: Afganistan'a çağdaşlık Taliban'la gelecek
KPSS ÖABT puanı ne zamana kadar geçerli? KPSS puanı kaç yıl geçerli?
Fatima Esmat Yeni Markası Auoraamour Hakkında Konuştu
Eylül'de ek atama olur mu? 2020 KPSS ÖABT puanı ek atamada geçerli olur mu?
Çip krizi Volkswagen'in en büyük fabrikasını vurdu
UNICEF : İklim krizi bir çocuk hakları krizidir
İngiltere: Söz verdiğimiz herkesi Afganistan'dan çıkaramayacağız
Bakan Varank'tan milli işlemci Çakıl ile ilgili açıklama
Sakatlanan Arda Turan'ın durumu belli oldu
2021 İstanbul'da okul servis ücretleri ne kadar? Kısa mesafe servis fiyatı ne kadar?
Darbe karşıtı PDF: Mayınlı tuzakla Myanmar ordusundan 50 kişi öldürüldü
Statlarda PCR testi (korona testi) zorunlu mu? Lig maçlarında covid testi zorunlu mu?

TIMETURK / EKONOMİ / Borsa, günü yükselişle tamamladı

Borsa, günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,33 değer kazanarak günü 1.444,63 puandan tamamladı.

14 Dakika Önce
2021-08-20 18:25:53
Borsa, günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,78 puan artarken, toplam işlem hacmi 12,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,45 ve holding endeksi yüzde 0,22 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,13 ile madencilik, en çok kaybettirenler ise yüzde 0,46 ile sigorta, turizm ve orman, kağıt, basım oldu.

Analistler, Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının derinleşmesi halinde görüşlerini değiştirebileceğini belirtmesinin ardından küresel pay piyasalarında hızlanan alışların Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksini de desteklediğini bildirdi.

Haftaya, Jackson Hole Sempozyumu'ndaki konuşmalar, ABD'de büyüme, küresel bazda imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 puanın direnç, 1.440 puanın da destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş