DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Afganistan'dan getirilen Türkler, Kabil'de yaşadıklarını anlattı
ABD, Kabil'e ilave 1000 asker daha gönderiyor
Otomotiv üretimi 7 ayda yüzde 11, ihracat yüzde 7 arttı
Kayısı çekirdeğinden glütensiz bisküvi
Çorum leblebisine 'kalite standart' ölçüsü
Rusya'dan 'Afganistan' açıklaması
ABD, Kabil Havalimanı'nda geçici olarak durdurulan hava operasyonlarına yeniden başlıyor
Kamu-Sen'den 'memur maaşı zammı' açıklaması
Selin vurduğu binanın müteahhidinin mal varlığına tedbir kararı
İHH ekipleri sel bölgelerinde köylere ulaştı
Benzin yerine mazot konursa ne olur?
BM, Etiyopya'daki iç savaşta tarafsızlık ilkesini çiğnediği iddialarını reddetti
Barcelona batıyor mu?
Almanya'dan ''Afganistan'' itirafı
ABD Başkanı Biden, Afganistan konusunda bugün açıklama yapacak

TIMETURK / EKONOMİ / Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,61 puan artarken, toplam işlem hacmi 13,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

2 Saat Önce
2021-08-16 18:28:03
Borsa günü yükselişle tamamladı

Bankacılık endeksi yüzde 2,05, holding endeksi yüzde 1,06 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,50 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 0,99 ile metal eşya makina oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki artış ve karışık sinyaller veren makroekonomik verilerle satış ağırlıklı bir seyir izlerken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin pozitif ayrıştığını söyledi.

Yarın yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise İngiltere'de işsizlik, Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de sanayi üretimi ile perakende satışların takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 puanın direnç, 1.440 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş