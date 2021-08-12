DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
12-13 Ağustos İzmir Gaziemir su kesintisi | İzmir'de sular ne zaman gelecek?
Lavrov: Afganistan’daki durumla ilgili CIA’e güveniyoruz
ANALİZ: Venezuela, ambargo felcinden kurtulma çabasında
Avrupalı gençler ortalama 26,4 yaşında evden ayrılıyor
Yunanistan'da yüz binlerce dönümlük alanı küle çeviren yangın sürüyor
Borsa günü yükselişle tamamladı
Afganlar neden Türkiye'ye geliyor? Afgan göçmenlerin Türkiye'ye geliş nedeni ne?
ABD’den vatandaşlarına çağrı: Afganistan'ı derhal terk edin
Merkez Bankası'nın 'sabit faiz' kararı ne anlama geliyor?
Nahda Hareketi, Tunus'taki siyasi krizin yönetilmesi için 'özel yetkili komite' kurdu
Lübnan’da hükümet ile Merkez Bankası karşı karşıya: ''Tehlikeli sonuçlar doğuracak''
Doç. Dr. Çifter: ÜFE-TÜFE farkı, faiz indirimine engel
Dünyanın en büyük 'lastik mezarlığı': Kuveyt
Sarıyer'de orman yangını

TIMETURK / EKONOMİ / Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,38 değer kazanarak günü 1.444,46 puandan tamamladı.

1 Saat Önce
2021-08-12 18:33:30
Borsa günü yükselişle tamamladı

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 33,59 puan artarken, toplam işlem hacmi 15,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,85, holding endeksi yüzde 2,28 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,86 ile finansal kiralama, faktoring, tek kaybettiren ise yüzde 0,76 ile KOBİ Sanayi oldu.

Bu arada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 19 düzeyinde sabit tuttu.

TCMB'nin faiz kararının ardından dolar/TL 8,56'dan gerileyerek 8,5075 seviyesini gördü. BIST 100 endeksi de 2,5'e yakın artış kaydetti. Bankacılık endeksinde kazançlar yüzde 3'e yaklaştı.

Para Politikası Kurulu metninde, "Enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler dikkate alınarak, Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir" ifadesi yerini korudu.

Analistler, dün ABD'de açıklanan enflasyon verisinin ardından para politikalarında sıkılaşma beklentilerinin ötelendiğini, bu durumun pay piyasalarını desteklediğini belirterek, buna karşın artan yeni tip koronavirüs vaka sayıları ile Çinli yetkililerin önemli endüstrilere yönelik düzenlemelere devam edeceğini bildirmesinin satış baskısı yarattığını söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş