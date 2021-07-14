Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,52 değer kazanarak günü 1.367,25 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,41 puan artarken, toplam işlem hacmi 10,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,72, holding endeksi yüzde 1,46 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 3,03 ile tekstil, deri oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ekonominin politika değişikliği için ulaşması gereken hedeflerden hala uzakta olduğunu belirtmesiyle birlikte piyasalarda risk iştahının arttığını belirtti.

Yarın "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yurt içi piyasaların kapalı olduğunu ifade eden analistler, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın Temsilciler Meclisi'ndeki yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumunun devam edeceğini, veri gündeminde de Çin'de büyüme ve ABD'de sanayi üretiminin öne çıktığını aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.320 seviyesinin destek, 1.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.