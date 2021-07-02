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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,28 değer kazanarak günü 1.376,67 puandan tamamladı.

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02.07.2021 23:32:36
Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,89 puan artarken, toplam işlem hacmi 12,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,65 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,11 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,16 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 4,02 ile madencilik oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüsün delta varyantı ve para politikalarının seyri açısından ipucu verecek her türlü veri ve sözle yönlendirmenin pay piyasalarının odağında kalmaya devam ettiğini belirterek, bu kapsamda bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik oranının kritik önemde olduğunu söyledi.

Haftaya yurt içinde enflasyon, ödemeler dengesi, Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları, Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Çin'de enflasyon, başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.350 puanın destek, 1.390 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,46 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,46) göre bir önceki ay yüzde 16,59 olan yıllık enflasyonun yüzde 16,97'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Cari işlemler hesabının mayısta 2,72 milyar dolar açık vermesini bekleyen ekonomistler, 2021 yıl sonunda cari işlemler hesabının 25,8 milyar dolar açık vermesini tahmin ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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