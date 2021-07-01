DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

ABD, Türkiye'yi ''çocuk asker kullanımına karışan ülkeler'' listesine aldı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Enis Berberoğlu: Sezgin Baran Korkmaz istediği kişilerin WhatsApp yazışmalarını görüyordu
ABD Yüksek Mahkemesi Arizona'daki seçim düzenlemelerine Demokratların itirazını reddetti
Süleyman Özışık'tan AK Parti Milletvekili Cora'ya: Sizsiniz ne idüğü belirsiz
Koçtaş, yeni evlenecekler için fırsatlar sunuyor
Kullanıcılar yeni markaları GittiGidiyor’da keşfediyor
AB'nin seyahat kısıtlamalarını kaldırabileceği 10 ülke
'Halkbank Üreten Kadınlar Toplantısı' Samsun'da gerçekleştirildi
Ukrayna’da Kırım Tatar Türkleri yerli halk statüsüne kavuştu
Akbank Private Banking'e 'Orta ve Doğu Avrupa’nın En İyisi' ödülü
Yatırım araçlarının beşi bir arada: TradePlus
Sur Yapı Marka AVM'de aşı uygulaması başladı
Masumlar Apartmanı konusu, oyuncu kadrosu ve diziye dahil olan sürpriz oyuncu
Bizim Toptan'dan Giresun'da yeni mağaza

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,21 değer kazanarak günü 1.372,78 puandan tamamladı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
01.07.2021 20:31:47
Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,45 puan artarken, toplam işlem hacmi 11 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,48 ve holding endeksi yüzde 2,04 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,22 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 0,78 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilmesi imkanı azami oranını yüzde 20'den yüzde 10'a düşürürken, döviz cinsinden mevduat ve katılım fonuna uygulanan zorunlu karşılık oranlarını tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırdı. Yapılan değişiklikler ile ilk aşamada Türk lirası cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin 13,2 milyar TL, döviz cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin yaklaşık 2,7 milyar dolar artması bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş