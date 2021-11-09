Borsa günü yeni rekorlarla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,44 değer kazanarak kapanış rekorunu 1.615,64 puana, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 1.631,45 puana taşıdı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,10 puan artarken, toplam işlem hacmi 34,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,90 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,99 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,67 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,27 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,44 değer kazanarak 1.615,64 puandan tamamlayarak kapanış rekorunu tazelerken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 1.631,45 puana taşıdı. Analistler, yarın dünyanın önde gelen merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini belirtti.

Veri gündeminde ise yurt içinde iş gücü istatistikleri ve dış ticaret endeksleri, yurt dışında ise Çin'de, ABD'de ve Almanya'da enflasyon, ABD'de haftalık işsizlik başvurularının öne çıkacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.640 seviyesinin direnç, 1.570 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.