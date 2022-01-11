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TIMETURK / EKONOMİ / Borsa günü yatay tamamladı

Borsa günü yatay tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,04 değer kazancıyla 2.046,03 puandan tamamladı.

16 Dakika Önce
2022-01-11 18:33:16
Borsa günü yatay tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,86 puan artarken, toplam işlem hacmi 42 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,37 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,46 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,83 ile metal, ana sanayi, en çok kaybettiren ise yüzde 3,11 ile spor oldu.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahinleşen" duruşu ve dünya genelinde rekor seviyelere çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarıyla karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

Yarın ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamaları ve Fed'in yayımlayacağı Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini bildiren analistler, veri gündeminde ise yurt içinde dış ticaret endeksleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD ve Çin'de enflasyonun öne çıkacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.070 ve 2.050 seviyelerinin direnç, 2.030 ve 1.990 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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