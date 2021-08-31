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TIMETURK / EKONOMİ / Borsa, günü son 5 ayın en yüksek seviyesinde tamamladı

Borsa, günü son 5 ayın en yüksek seviyesinde tamamladı

BIST 100 endeksi, günü 1.472,07 puandan tamamladı

29 Dakika Önce
2021-08-31 18:40:31
Borsa, günü son 5 ayın en yüksek seviyesinde tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,95 değer kazanarak günü 22 Mart'tan bu yana en yüksek seviye olan 1.472,07 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,84 puan artarken, toplam işlem hacmi 12,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,58 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,04 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,61 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 1,83 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında makroekonomik verilerden gelen karışık sinyaller ve artan belirsizlikler sonrası yön arayışının sürdüğünü belirterek, yarın yurt içinde açıklanacak GSYH verisi öncesi Borsa İstanbul'un pozitif ayrıştığını ifade etti.

Yarın yurt içinde ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de ADP özel sektör istihdamı verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 1.490 puanın direnç, aşağı yönlü hareketlerde ise 1.440 puanın destek olarak öne çıktığını kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, 2. çeyrekte GSYH'nin yüzde 21,8 artmasını bekliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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