Borsa günü rekor kapanışla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,05 değer kazanarak, 1.755,48 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,16 puan artarken, toplam işlem hacmi 24,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,54 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,57 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,11 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 1,03 ile iletişim oldu.

Gün boyunca pozitif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,05 değer kazancıyla tamamlayarak kapanış rekorunu 1.755,48 puana taşıdı.

Analistler, ABD Başkanı Joe Biden'ın, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanlığına Jerome Powell'ı ikinci bir dönem için aday göstereceğinin açıklanması sonrasında piyasalarda iyimserliğin artmasına karşın küresel pay piyasalarında Avrupa'da uygulamaya alınan yeni tip koronavirüs kısıtlamaları ve Fed'in destekleyici para politikalarını beklenenden daha önce terk edebileceğine dair endişelerin etkilerinin devam ettiğini belirtti. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.