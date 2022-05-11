Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,45 değer kaybıyla 2.453,94 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 36,23 puan azalırken, toplam işlem hacmi 40,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,69, holding endeksi yüzde 2,16 değer kaybetti.

Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 4,77 ile spor oldu.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 8,3 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösterdi.

Analistler, küresel ekonomik büyüme ve enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri artıran gelişmelerin mevcudiyetini koruduğunu belirterek, yatırımcıların riskli varlıklardan kaçma eğiliminin devam ettiğini söyledi.

ABD'de enflasyonun beklentileri aşmasının ardından piyasalarda oynaklığın arttığını belirten analistler, yarın veri gündeminde yurt içinin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), İngiltere'de büyüme ve Japonya'da dış ticaret dengesinin öne çıkacağını aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.420 puanın destek, 2.520 ve 2.560 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti. AA .