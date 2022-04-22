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TIMETURK / EKONOMİ / Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,30 değer kaybıyla 2.472,50 puandan tamamladı.

12 Dakika Önce
2022-04-22 18:38:14
Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 84,31 puan azalırken, toplam işlem hacmi 53 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,65, holding endeksi yüzde 3,10 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 5,05 ile madencilik oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın mayıs ayında yarım puanlık faiz artışının masada olduğu ve yüksek enflasyon karşısında bankanın biraz daha hızlı hareket edebileceği sinyalini vermesinin ardından küresel pay piyasalarının satıcılı seyrettiğini söyledi.

Powell'ın açıklamaları ile tahvil piyasasında Fed'in eylül toplantısı da dahil olmak üzere yapacağı üst üste dört toplantıda da 50 baz puanlık faiz artışına gidebileceğinin fiyatlandığını aktaran analistler, para politikalarına ilişkin yönlendirmelerin yakından izlenmeye devam edileceğini kaydetti.

Analistler, şirketlerin bilanço açıklamaya başlamasıyla hisse bazlı hareketliliklerin öne çıkabileceğini dile getirerek, haftaya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) düzenleyeceği Enflasyon Raporu toplantısı ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararının piyasaların odağında olacağını belirtti.

Haftaya veri gündeminde yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, sektörel güven endeksleri, ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de büyüme, Avro Bölgesinde büyüme, enflasyon, tüketici güven endeksi, Almanya'da büyüme ve enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.600 puanın direnç, 2.440 seviyesinin destek olarak öne çıkacağını bildirdi. AA .

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