DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Teraryum nasıl hazırlanır?
Anadolu'dan İstanbul'a geliş durduruldu!
Oyuncu Ayberk Pekcan hayatını kaybetti
Lübnan'da kriz: Hariri siyasete ara verdiğini açıkladı
AVM'ler saat kaçta kapanacak? İstanbul'da alışveriş merkezleri saat kaça kadar açık?
Eski Sırp Cumhurbaşkanı Tadic’den Srebrenitsa itirafı
Borsada Devre Kesici çalıştı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Muharrem İnce kimdir? Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı için Muharrem İnce ne dedi?
Otobüs seferleri iptal mi oldu? İstanbul otobüs ve metrobüs seferleri çalışıyor mu?
Elazığ'da deprem konutlarının yüzde 90'ı tamamlandı
NATO’dan Doğu Avrupa’ya ek gemi ve uçak
Sakarya'dan İstanbul'a giriş yasak mı? Araçla Anadolu'dan (Sakarya-İzmit-Kocaeli) İstanbul'a giriş yasak mı?
Hangi uçak seferleri iptal oldu? THY - Pegasus - Anadolu Jet bilet sorgulama
Uzmanlar konuştu; Kripto para piyasasında neler oluyor?

TIMETURK / EKONOMİ / Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 5,02 değer kaybıyla 1.910,29 puandan tamamladı.

48 Dakika Önce
2022-01-24 18:46:11
Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 100,88 puan azalırken, toplam işlem hacmi 39,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,83 ve holding endeksi yüzde 5,25 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 6,07 ile metal, ana sanayi oldu.

Bu arada, Borsa İstanbul'da endekse bağlı devre kesici sistemi devreye girdi.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilimin küresel pay piyasalarında satış baskısını artırdığını söyledi.

Yarın yurt içinde reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, sektörel güven endeksleri, yurt dışında ise Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) açıklayacağı "Küresel Ekonomik Görünüm Raporu", Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD'de tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.960 seviyesinin destek, 2.010 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş