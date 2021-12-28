DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Cold brew nasıl hazırlanır?
Çayı tavada kavurarak dumanını çıkartırsanız...
Kılıçdaroğlu bankaların adını verdi: O gece 19,1 milyar dolar satış yapıldı
2021'de 2,6 milyon tonluk bor ürünleri satıldı
Canlandırıcı doğal saç kremi nasıl hazırlanır?
Save The Children: Myanmar'da öldürülenler arasında 2 personelimiz var
Fren yerine gaza bastı; 11 yaralı
Kıyır kıyır kurabiyeler hazırlamak için...
Gaziantep'te pitbull saldırısı; 2 kişi daha tutuklandı
Mehmet Şef kime kaşık attı? Mehmet Şef kimin tabağına kaşık attı?
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
AK Partili Elitaş'tan 'kripto para' açıklaması
Asiye’nin tedavisinde yeni gelişme
Necmettin Batırel kimdir? Ekonomist Necmettin Batırel kaç yaşında?

TIMETURK / EKONOMİ / Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,46 değer kaybıyla 1.850,48 puandan tamamladı.

50 Dakika Önce
2021-12-28 18:28:03
Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 46,65 puan azalırken, toplam işlem hacmi de 23,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Türk Telekom

Bankacılık endeksi yüzde 5,02 ve holding endeksi yüzde 2,28 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,59 ile orman, kağıt, basım, en çok kaybettiren ise yüzde 5,16 ile spor oldu.

Analistler, Kovid-19 salgınında Omicron varyantı sebebiyle artan kısıtlamaların ekonomik toparlanmayı olumsuz etkileyebileceği endişesine karşın yoğun tatil takviminin öne çıktığı haftada, küresel pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendiğini ifade etti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de mal dış ticaret dengesi, toptan stoklar, perakende stoklar ve bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.940 seviyesinin direnç, 1.840 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti. AA Türk Telekom

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş