DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Libya Meclisi Seçim Komitesi: Seçimlerin zamanında yapılması imkansız
Borsa günü düşüşle tamamladı
Karagümrük - Fenerbahçe maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Almanya, Ukrayna sınırındaki askeri hareketlilikten büyük endişe duyuyor
Evde gerçek salep nasıl hazırlanır?
İzmir’in ‘dokunulmaz’ kitaplı kütüphanesi
Memur ek zam bugün belli olur mu? 2022 memur zammı bugün açıklanır mı?
Smoothie nedir ve nasıl yapılır?
Bosna Hersek'te Sırp partilerinin binalarına baskın!
Tahvil ve bono gelirinde stopaj sıfırlandı
Göz yakmadan nasıl soğan doğranır?
Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı? Yılbaşında İstanbul'da hava nasıl olacak?
ABD: 'İsrail’le kritik bir kavşaktayız'
Dolar ve altında son durum ne? Düşüş sürüyor mu?
Memurların hepsi toplu sözleşme ikramiyesi alacak mı? Sendikaya üye olan tüm memurlara ikramiye yatacak mı?

TIMETURK / EKONOMİ / Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 4,64 değer kaybıyla 1.804,15 puandan tamamladı.

26 Dakika Önce
2021-12-22 18:29:40
Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 87,87 puan azalırken, toplam işlem hacmi de 42,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,48 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 6,81 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 9,01 ile madencilik oldu.

Devre kesici sistem

Bu arada Borsa İstanbul'da endekse bağlı devre kesici sistemi devreye girdi. Analistler, Kovid-19 salgınında Omicron varyantına ilişkin endişelerin azalmasıyla küresel pay piyasalarında risk iştahının yüksek seyrettiğini söyledi.

Yurt içinde, ekonomi yönetiminden gelen açıklamalar ve kur gelişmelerinin yakından izlenmeye devam edeceğini belirten analistler, borsada yatırımcıların yeniden pozisyonlanması ve kurun dengeye oturması sürecinde oynaklığın yüksek seyrettiğini kaydetti.

Analistler, yarın Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında Finansal İstikrar Komitesi'nin ikinci toplantısının gerçekleştirileceğini belirtti.

Yarın ayrıca yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, haftalık işsizlik başvuruları ve tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.920 seviyesinin direnç, 1.790 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş