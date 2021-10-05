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TIMETURK / EKONOMİ / Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,19 değer kaybederek günü 1.391,65 puandan tamamladı.

51 Dakika Önce
2021-10-05 18:24:29
Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,72 puan azalırken, toplam işlem hacmi 12 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,29 ve holding endeksi yüzde 0,08 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,15 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 2,25 ile orman, kağıt, basım oldu.

Analistler, artan petrol fiyatlarının enflasyonist endişeleri beslemesi, Asya'da emlak şirketleri kaynaklı belirsizliklerin devam etmesi ve teknoloji hisselerinde artan satış baskısıyla küresel pay piyasalarında oynaklığın devam ettiğini söyledi.

Yarın piyasaların ABD Merkez Bankası yetkililerinden gelecek açıklamaları takip edeceğini belirten analistler, veri gündeminde ise yurt içinin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı, Almanya'da fabrika siparişleri, Avro Bölgesi'nde perakende satışların öne çıkacağını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 ve 1.370 seviyelerinin destek, 1.420 puanın direnç olarak öne çıktığını kaydetti. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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