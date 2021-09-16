DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Afganistan'daki muhalif grup Taliban'a karşı Washington'da lobici şirketle anlaştı
Genç girişimci devlet desteğiyle kaliteli süt üretiyor
Somali'de Cumhurbaşkanı Fermacu, Başbakan Roble'nin yetkilerini askıya aldı
Temiz enerji yatırımları 66 milyar dolara ulaştı
Dikkat! Her an müzik çıkabilir
İmamoğlu'ndan öğrenci yurtları hamlesi: 2022 Eylül'üne kadar hedef 5000 yatak
Maske takılmaması ve umursamaz davranışlar yaşama adaptasyonu zorlaştırıyor!
‘İktidar değişikliğinde sosyal yardımlar azalmaz’
Daikin Uzmanlarına Kulak Verin Evinizi Isıtırken Cebiniz Yanmasın
Borsa günü düşüşle tamamladı
Avrupa Parlamentosu'ndan flaş ‘Taliban' kararı
Fransa: 'Sırtımızdan vurulduk'
Zeynal Mammadli : 'Dünyanın her ülkesinde muzaffer bir halk olarak oturuyoruz'
Çin, ABD, İngiltere ve Avustralya'nın imzaladığı güvenlik ortaklığı anlaşmasını kınadı
Yurt dışında yerleşikler 52,7 milyon dolarlık hisse senedi sattı

TIMETURK / EKONOMİ / Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,42 değer kaybederek günü 1.418,03 puandan tamamladı.

1 Saat Önce
2021-09-16 18:29:53
Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,93 puan azalırken, toplam işlem hacmi 12,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,06 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,36 değer kaybetti. Sektör endeksleri en fazla kazandıran yüzde 1,51 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 3,94 ile madencilik oldu.

Analistler, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik toparlanmayı olumsuz etkilemeye devam edebileceği ve artan enerji fiyatlarının enflasyonist baskıları güçlendireceği endişeleriyle küresel pay piyasalarında risk algısının yüksek seyrettiğini söyledi.

Yarın yurt içinde piyasa katılımcıları anketi ve kısa vadeli dış borç stoku, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de Michigan Üniversitesi güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin destek, 1.440 ve 1455 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş