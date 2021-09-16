Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,42 değer kaybederek günü 1.418,03 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,93 puan azalırken, toplam işlem hacmi 12,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,06 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,36 değer kaybetti. Sektör endeksleri en fazla kazandıran yüzde 1,51 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 3,94 ile madencilik oldu.

Analistler, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik toparlanmayı olumsuz etkilemeye devam edebileceği ve artan enerji fiyatlarının enflasyonist baskıları güçlendireceği endişeleriyle küresel pay piyasalarında risk algısının yüksek seyrettiğini söyledi.

Yarın yurt içinde piyasa katılımcıları anketi ve kısa vadeli dış borç stoku, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de Michigan Üniversitesi güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin destek, 1.440 ve 1455 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.