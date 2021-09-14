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TIMETURK / EKONOMİ / Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,27 değer kaybederek günü 1.434,43 puandan tamamladı.

29 Dakika Önce
2021-09-14 18:26:47
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,85 puan azalırken, toplam işlem hacmi 12,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,64 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,58 değer kaybetti. Sektör endeksleri en fazla kazandıran yüzde 0,95 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 1,61 ile metal, ana sanayi oldu.

Analistler, ABD'de açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin altında gerçekleşmesine karşın piyasalardaki iyimserliğin kısa sürdüğünü ifade ederek, enflasyonun hala yüksek seviyelerde olduğunu ve piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın "şahinleşen" para politikası tonlamalarının fazla etkilenmeyebileceğine dair öngörülerin yer aldığını söyledi.

Yarının veri gündeminde yurt içinde merkezi yönetim bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD, Avro Bölgesi ve Çin'de sanayi üretimi ve İngiltere'de enflasyonun öne çıktığını belirten analistler, Avrupa Merkez Bankası yetkililerinden gelecek açıklamaların da takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.420 puanın destek, 1455 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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