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TIMETURK / EKONOMİ / Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,44 değer kaybederek günü 1.433,85 puandan tamamladı.

36 Dakika Önce
2021-09-08 18:50:55
Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,89 puan azalırken toplam işlem hacmi 13,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,90, holding endeksi yüzde 1,87 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,34 ile inşaat, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

Analistler, enflasyondaki yükselişe karşın zayıf istihdam piyasası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) varyantlarının ekonomik toparlanmaya zarar vereceğine ilişkin endişelerin, yatırımcıları temkinli pozisyon almaya yönlendirdiğini söyledi.

Yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı, Çin'de enflasyon, Almanya'da dış ticaret verileri ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirten analistler, ECB'nin toplantısından çıkacak kararların yatırımcıların gündemine yerleştiğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.490 puanın direnç, 1.430 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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