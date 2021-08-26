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TIMETURK / EKONOMİ / Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,33 değer kaybederek günü 1.448,52 puandan tamamladı.

8 Dakika Önce
2021-08-26 18:29:38
Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,78 puan azalırken, toplam işlem hacmi 12,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,60 ve holding endeksi yüzde 0,49 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,41 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 3,18 ile turizm oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yarın Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yapacağı konuşma öncesi artan belirsizlikler, Fed yetkililerinin gün boyunca yaptıkları açıklamalardaki şahin tutum ve Afganistan'da meydana gelen patlama sonrası yükselen jeopolitik risklerin küresel pay piyasalarında satıcılı seyri beraberinde getirdiğini bildirdi.

Yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları, kişisel gelirler ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın destek, 1.470 puanın ise direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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