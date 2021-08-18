Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,83 değer kaybederek günü 1.449,59 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,10 puan azalırken, toplam işlem hacmi 14,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,28 ve holding endeksi yüzde 0,87 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,91 ile inşaat, en çok kaybettiren ise yüzde 2,29 ile spor oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ekonominin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi seviyelerin oldukça uzağında olduğunu tekrarlaması sonrası küresel pay piyasalarda satış ağırlıklı seyrin yerini karışık seyre bıraktığını ifade etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.