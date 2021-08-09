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TIMETURK / EKONOMİ / Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,15 değer kaybederek günü 1.432,61 puandan tamamladı.

6 Saat Önce
2021-08-09 18:49:36
Borsa günü düşüşle tamamladı

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,15 puan azalırken, toplam işlem hacmi 13,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,83 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,51 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,93 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 1,82 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, yarın veri gündeminde yurt içinde iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da Zew endekslerinin takip edileceğini belirtti.

ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının da yatırımcıların odağında bulunacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440,00 1.470,00 seviyelerinin direnç, 1.390,00 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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