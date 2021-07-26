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TIMETURK / EKONOMİ / Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,18 değer kaybederek günü 1.349,11 puandan tamamladı.

1 Saat Önce
2021-07-26 19:37:47
Borsa günü düşüşle tamamladı

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,48 puan azalırken, toplam işlem hacmi 10,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,06, holding endeksi yüzde 0,57 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,59 ile tekstil, deri, en çok kaybettiren ise yüzde 3,04 ile ulaştırma oldu.

Analistler, birçok ülkede yeniden artışa geçen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının olası kapanma ve bunun ekonomilere yansımalarına yönelik tedirginlikleri gündemde tuttuğunu belirtti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Çin'de sanayi karları, ABD'de dayanıklı mal siparişleri, tüketici güven endeksi, Richmond Fed sanayi endeksinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.320 seviyesinin destek, 1.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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