Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,75 değer kaybederek günü 1.346,84 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,12 puan azalırken, toplam işlem hacmi 11 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,34, holding endeksi yüzde 0,67 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,46 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 4,03 ile turizm oldu.

Analistler, ABD'de enflasyonun haziranda yüzde 5'in üzerine çıkmasının para politikasında beklenenden erken sıkılaşmaya yol açabileceğine dair endişelere sebep olduğunu ve bunun da piyasalarda risk iştahını azalttığını belirtti.

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Temsilciler Meclisi'nde yapacağı sunum ve Fed'in Bej Kitap Raporu'nun yatırımcıların odağında yer alacağını ifade eden analistler, veri gündeminde de ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), İngiltere'de enflasyon, Japonya'da sanayi üretimi ve Avro Bölgesinde sanayi üretiminin öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.320 seviyesinin destek, 1.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.