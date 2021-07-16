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TIMETURK / EKONOMİ / Borsa günü düşüşle kapattı

Borsa günü düşüşle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0.29 değer kaybederek günü 1.363.28 puandan tamamladı.

35 Dakika Önce
2021-07-16 20:20:41
Borsa günü düşüşle kapattı

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3.96 puan azalırken, toplam işlem hacmi 8.9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,80, holding endeksi yüzde 0.07 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1.86 ile KOBİ Sanayi, en çok kaybettiren ise yüzde 1.56 ile madencilik oldu.

Analistler, haftaya Borsa İstanbul'da pazartesi öğlene kadar işlem gerçekleştirileceğini ve daha sonra Kurban Bayramı tatiline girileceğini belirtti.

Haftaya yurt içinde tüketici güven endeksi verisinin takip edileceğini ifade eden analistler, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararı ve dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere veri gündeminin açıklanacağını aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.320 seviyesinin destek, 1.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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