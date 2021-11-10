DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İlber Ortaylı'dan 'Atatürk'ün ölüm sebebi siroz mu' yanıtı
Ayçiçek yağına bir zam daha! ''Bu gidişle altınla yarışacak''
Deprem mi oldu? Depremin şiddeti, büyüklüğü kaç? 10 Kasım son dakika depremler...
Mazlum Kobani: CHP’nin tezkereye hayır demesi umut verici
'Muhalefetin yaldızı dökülüyor'
Merkez Bankası faizi değiştirmezse ne olur? MB faiz indirmezse banka faizleri düşer mi? (Konut kredisi-ihtiyaç kredisi)
Benzine büyük indirim
Borsa güne yükselişle başladı
İslam Memiş'ten çarpıcı altın tahmini
Merkez Bankası faiz indirmezse ne olur? Merkez Bankası faizi sabit tutarsa kredi faizleri düşer mi, yükselir mi?
Büyükşehir'den Kızılay'a anlamlı bağış
İşsizlik rakamları açıklandı
Yellen'dan enflasyon açıklaması
Ermenistan Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken Türkiye açıklaması
Erdoğan: Ülkemizin bütünlüğüne kast edilmesine izin vermeyeceğiz

TIMETURK / EKONOMİ / Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 artışla 1.618,06 puandan başladı.

28 Dakika Önce
2021-11-10 10:42:59
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,42 puan ve yüzde 0,15 değer kazanarak 1.618,06 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,06 ve holding endeksi yüzde 0,51 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,71 ile orman kağıt basım, en çok kaybettiren yüzde 0,52 ile metal ana oldu.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,44 değer kazanarak kapanış rekorunu 1.615,64 puana, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 1.631,45 puana taşımıştı.

Analistler, dün New York borsasında rekor seviyelerde etkisini artıran kar satışları ve Çin'de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin yüzde 13,5 ile son 26 yılın, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ise yüzde 1,5 ile 13 ayın en yüksek seviyesine çıkmasının etkisiyle küresel pay piyasalarında negatif bir seyir izlendiğini belirterek, Borsa İstanbul'da ise pozitif ayrışmanın dikkati çektiğini söyledi.

Bugün, ABD ve Almanya'da açıklanacak enflasyon verisinin yatırımcıların odağına yerleştiğini aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.760 puanın destek, 1.800 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş