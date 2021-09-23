DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kriz büyüyor! Türkiye'yi AB'ye şikâyet ettiler
Cübbeli Ahmet'ten tepki çeken 'İmam Hatip Okulları açıklaması'
Rusya’da düşen uçaktaki tüm mürettebat hayatını kaybetti
Mine Kırıkkanat: Kılıçdaroğlu ile ilgili çok can alıcı bir dosya var
Sağlık ocaklarında bebeklere korona (kovid-19) aşısı mı yapıldı? Tüyler ürperten iddia!
HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır?
KKTC'den Rum lider Anastasiadis'e ''resmi görüşme'' tepkisi
Rizespor'dan Emre Belözoğlu bombası!
Afganistan ile Pakistan arasında bayrak krizi
KYK yurt yedek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? KYK yedek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
ABD’den Rusya'ya yeni yaptırımlar
Alman Meclisi'nden 'Ülkücü Hareket' için flaş rapor
Samsun namaz vakitleri
Fransa'da halkın yarısından fazlası Tanrı'ya inanmıyor
Bayraktar DİHA'nın seri üretime geçeceği tarih belli oldu

TIMETURK / EKONOMİ / Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,13 artışla 1.409,28 puandan başladı.

3 Saat Önce
2021-09-23 10:29:25
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,82 puan ve yüzde 0,13 artarak 1.409,28 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,19 ve holding endeksi yüzde 0,18 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,83 ile sigortacılık, en fazla kaybettiren yüzde 0,12 ile madencilik oldu.

BIST 100 endeksi, dün alış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 1,58 artışla 1.407,46 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtti. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu TCMB'nin politika faizini yüzde 19 seviyesinde sabit bırakacağını tahmin ediyor.

Dün, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrası küresel pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendiğini kaydeden analistler, Çinli Evergrande şirketinin bugünkü tahvil ödemesine ilişkin haber akışının piyasalarda oynaklığı artırabileceğini bildirdi.

Analistler, bugünün ekonomi takviminde İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı, küresel bazda imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de haftalık işsizlik başvurularının öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin destek, 1.420 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş