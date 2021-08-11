DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Çin'de Kanadalı işadamına casusluk mahkumiyeti
Almanya'da enflasyon son 28 yılın en yüksek seviyesinde
Doğu'da 6 ilde sağanak yağış etkili olacak
Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunan şahıs için yakalama kararı
Japonya'da ağırlaşan hastaya yaklaşık 120 hastanede yatak bulunamadı
Sözleşmeli öğretmenler kadroya geçecek mi? Sözleşmeli personele kadro verilecek mi?
ABD'de 27 senatörden Türk İHA ve SİHA'ları için ''şikayet'' mektubu
Sözleşmeli memurlar kadroya geçecek mi? 4-B sözleşmeli kamu personeline kadro verilecek mi?
İsrail Dışişleri Bakanı Lapid’ten Fas'a ziyaret
Borsa güne yükselişle başladı
ABD Başkanı Biden: Afganistan'dan çekilme kararımdan pişman değilim
Koloniyal müsilaj nedir? Marmara'da Müsilaj yeniden mi çıktı?
Ahmet Karabacak kimdir? Ahmet Karabacak kaç yaşında, nereli?
ABD’den ''Afganistan'' açıklaması: Taliban'ın ilerleyişini yakından takip ediyoruz
Peru'dan ''Venezuela'' açıklaması: Destek vereceğiz!

TIMETURK / EKONOMİ / Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 artışla 1.438,92 puandan başladı.

1 Saat Önce
2021-08-11 10:03:41
Borsa güne yükselişle başladı

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,46 puan ve yüzde 0,10 artarak 1.438,92 puana yükseldi.

Bankacılık ve holding endeksi yatay açılış gerçekleştirdi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,83 ile tekstil deri, en çok kaybettiren yüzde 0,61 ile ulaştırma oldu.

BIST 100 endeksi dün güne düşüşle başlamasının ardından gelen alımlarla yükselişe geçerek günü yüzde 0,34 artışla 1.437,46 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası patikasına rehberlik eden göstergelerden istihdamda alınan pozitif sinyallerin ardından gözlerin enflasyon verisine çevrildiğini belirterek, haziranda yüzde 5,4 artış kaydeden verinin temmuzda yüzde 5,3'e gerilemesinin beklendiğini bildirdi.

Veri sonrası Fed'in varlık alımlarının azaltılması için izlenecek takvime dair beklentilerin şekillenebileceğini, öngörülenin üzerinde gelen bir enflasyonun tapering takvimini öne çekerek "şahin" tutumu destekleyebileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.390 puanın destek konumunda bulunduğunu söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş