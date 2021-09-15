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TIMETURK / EKONOMİ / Borsa güne yatay başladı

Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,04 azalışla 1.433,86 puandan başladı.

3 Saat Önce
2021-09-15 11:04:52
Borsa güne yatay başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,57 puan ve yüzde 0,04 azalarak 1.433,86 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,31 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,09 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,67 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen bankacılık oldu.

BIST 100 endeksi, dün düşüş eğiliminde hareket ederek günü yüzde 0,27 azalışla 1.434,43 puandan tamamladı.

Analistler, dünya genelinde koronavirüs salgının ekonomik toparlanmayı olumsuz etkilemeye devam edeceğine ilişkin endişelerle risk iştahının azaldığını söyledi.

Bugün ABD'de New York Fed imalat endeksi, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.420 puanın destek, 1.440 ve 1455 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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