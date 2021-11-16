DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Türkiye play off muhtemel rakipleri kim? Milli Takım Dünya Kupası play-off rakibi hangi takım?
Bitcoin'in mucidi, dünyanın en zenginlerinden biri oldu: İşte serveti!
JPMorgan'dan Tesla'ya 162 milyon dolarlık dava
Hollanda Norveç'i yenerse Türkiye dünya kupasına gider mi? Türkiye Karadağ'ı yenerse gruptan çıkar mı?
Abdullah Avcı onayladı! İşte Trabzonspor'un yeni sol beki
Hafter, Libya devlet başkanlığı seçimlerine adaylığını koydu
Hollanda yenilirse Türkiye dünya kupasına doğrudan mı gider? Türkiye Dünya Kupası'na doğrudan-direkt nasıl gider?
Türkiye Karadağ'ı yenerse dünya kupasına gider mi? Milli Takım Karadağ'ı yenince gruptan çıkar mı?
Arjantin - Brezilya maçı canlı yayınlanacak mı?
Hollanda - Norveç maçı canlı yayınlanacak mı?
Suudi Veliaht Prensi yeni bir kent inşa edecek
TOKİ, 70 konut ile 195 iş yerini açık artırma ile satacak
Türkiye kaç puanda? Türk Milli Takım kaçıncı sırda? 2022 Dünya Kupası elemeleri G Grubu puan durumu?
Bakan Akar: Yunanistan’ın hukuksuz eylemlerine karşılık veriyoruz
Borsa güne tarihi rekorla başladı

TIMETURK / EKONOMİ / Borsa güne tarihi rekorla başladı

Borsa güne tarihi rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,13 artışla 1.721,79 puandan başladı.

3 Saat Önce
2021-11-16 10:20:24
Borsa güne tarihi rekorla başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 19,29 puan ve yüzde 1,13 değer kazanarak 1.721,79 puana yükseldi. Endeks böylece, açılışta tarihinin en yüksek seviyesini gördü.

Bankacılık endeksi yüzde 5,66 artarken, holding endeksi yüzde 0,08 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 0,62 ile finansal kiralama, faktöring oldu.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 3,91 artarak kapanış rekorunu 1.702,49 puana taşıdı.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria'nın (BBVA), Garanti BBVA'nın tamamı için gönüllü pay alım teklifinde bulunacağını duyurmasının ardından bankanın hisseleri bugünkü açılışta 12,22 lira Şubat 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Analistler, BBVA'nın bu hamlesinin yerli ve yabancı yatırımcının algısını pozitif etkilediğini belirterek, kısa dönemde gerçekleşen hızlı yükseliş nedeniyle bugün bankacılık hisselerinde kar satışlarının etkisini artırabileceğini söyledi.

Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise İngiltere'de işsizlik, Avro Bölgesi'nde büyüme ile ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanımı verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, ayrıca ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve enflasyon baskılarıyla oynaklığın arttığı tahvil piyasalarındaki gelişmelerin de yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.740 seviyesinin direnç, 1.660 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş