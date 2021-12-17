DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Memurlardan damga vergisi ve gelir vergisi kaldırıldı mı? Öğretmen-Polis maaşı vergi kalktı mı?
Erdoğan, Buhari ile görüştü
Japonya'da klinikte çıkan yangında ölü sayısı 19'a yükseldi
Evli ve çocuklu çalışan 4250 TL asgari ücret mi alacak? 2022 asgari ücret herkes için aynı mı?
Kızıl gezegendeki sürpriz keşif, NASA ekibini şoka uğrattı
İDO arabalı feribot seferleri kalktı mı? İDO Bursa-İstanbul arabalı feribot kaldırılacak mı?
Eski sözlüsünün başından aşağı kızgın yağ döken saldırgan tutuklandı
Bildiri yayımlayan amirallerle ilgili flaş gelişme
İlk kez bir uzay aracı, güneşe 'dokundu'
Sadakatsiz 43. bölüm tek parça HD izle | Sadakatsiz son bölüm tekrar izle
Altın ne kadar yükseldi? 17 Aralık güncel altın fiyatları
Doğu'daki 4 ilde 306 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Sadakatsiz 43. bölüm HD izle | Sadakatsiz son bölüm takılmadan full izle
Hindistan'da her 25 dakikada bir ev kadını intihar ediyor
Meksikalı ünlü oyuncu Mendoza'ya suikast

TIMETURK / EKONOMİ / Borsa güne rekorla başladı

Borsa güne rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 2,09 artışla 2.323,16 puandan başladı.

2 Saat Önce
2021-12-17 10:13:14
Borsa güne rekorla başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 47,61 puan ve yüzde 2,09 değer kazanarak 2.326,16 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,31 ve holding endeksi yüzde 2,58 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,86 ile inşaat, tek kaybettiren yüzde 0,02'lik sınırlı düşüşle orman, kağıt, basım oldu.

BIST 100 endeksi dün yüzde 5,38 artarak kapanış rekorunu 2.278,55 puana taşıdı. Endeks böylece, 14 günlük aralıksız yükselişiyle tarihinin en uzun soluklu çıkışını gerçekleştirmiş oldu.

Analistler, artan enflasyonist baskılar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantına ilişkin endişelerle merkez bankalarının para politikalarında ayrışmasının ardından küresel piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini, yurt içi piyasaların ise pozitif ayrıştığını söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.400 seviyesinin direnç, 2.150 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş