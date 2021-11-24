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TIMETURK / EKONOMİ / Borsa güne rekor seviyeden başladı

Borsa güne rekor seviyeden başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,35 artışla 1.808,67 puandan başladı.

53 Dakika Önce
2021-11-24 10:13:24
Borsa güne rekor seviyeden başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,11 puan ve yüzde 1,35 değer kazanarak 1.808,67 puana yükseldi. Endeks böylece açılışta tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Bankacılık endeksi yüzde 0,70 ve holding endeksi yüzde 1,28 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,55 ile metal ana sanayi, en çok kaybettiren yüzde 0,18 ile turizm oldu.

BIST 100 endeksi, dün önceki kapanışa göre 1,66 değer kazanarak kapanış rekorunu 1.784,56 puana taşıdı.

Analistler, dünya genelinde artan enflasyon baskısının destekleyici para politikalarının beklenenden önce uygulamadan kaldırılmasına neden olabileceği endişesiyle pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

Bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları ve ABD'nin üçüncü çeyrek büyümesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.820 puanın direnç, 1.720 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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