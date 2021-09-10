DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Diyanet TV için 30 kişi alınacak
Zelenski'den Putin'i kızdıracak açıklama
Bingöl'den komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı
Galatasaray'da sakatlık şoku! Yıldız futbolcu Trabzonspor maçında yok
Yapay zeka öksürükten hastalıkları tespit edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ertuğrul Gazi mesajı
ABD'de FETÖ'cüler tarafından kurulan dernekten BAYKAR'a boykot çağrısı
15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen ataması hangi tarihte yapılacak?
İşsizlik rakamları açıklandı
Bankaların tepki çeken uygulaması Meclis'e taşındı
2021 Temmuz işsizlik oranları | Temmuz ayı işsizlik oranı ne kadar?
Borsa güne nasıl başladı?
Sınıfta koronavirüs (korona) vakası çıkarsa ne olur? Sınıf tatil edilir mi? Sınıf kapatılır mı?
Pakistan'dan 'Pencşir' açıklaması
Dr. Yunus Doğan’ın Liposuction Operasyonuna Dair Açıklamalar

TIMETURK / EKONOMİ / Borsa güne nasıl başladı?

Borsa güne nasıl başladı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,19 artışla 1.455,46 puandan başladı.

2 Saat Önce
2021-09-10 10:02:00
Borsa güne nasıl başladı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,19 artışla 1.455,46 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,80 puan ve yüzde 0,19 artarak 1.455,46 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,42 ve holding endeksi yüzde 0,36 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,62 ile turizm, en çok kaybettiren yüzde 0,52 ile iletişim oldu.

BIST 100 endeksi, dün alış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 1,31 yükselişle 1.452,67 puandan tamamladı.

Analistler, ekonomik toparlanmaya dair endişeler ve para politikalarına yönelik belirsizliklerin fiyatlamalar açısından temel faktör olmaya devam ettiğini belirterek, ABD ile Çin arasındaki gerilimin azaldığına işaret eden siyasi gelişmelerin ise pay piyasalarını desteklediğini söyledi.

Bugün yurt içinde iş gücü istatistikleri ve dış ticaret endekslerinin, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamaları ile ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.430 puanın destek, 1.490 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş