Borsa güne nasıl başladı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,19 artışla 1.455,46 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,19 artışla 1.455,46 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,80 puan ve yüzde 0,19 artarak 1.455,46 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,42 ve holding endeksi yüzde 0,36 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,62 ile turizm, en çok kaybettiren yüzde 0,52 ile iletişim oldu.

BIST 100 endeksi, dün alış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 1,31 yükselişle 1.452,67 puandan tamamladı.

Analistler, ekonomik toparlanmaya dair endişeler ve para politikalarına yönelik belirsizliklerin fiyatlamalar açısından temel faktör olmaya devam ettiğini belirterek, ABD ile Çin arasındaki gerilimin azaldığına işaret eden siyasi gelişmelerin ise pay piyasalarını desteklediğini söyledi.

Bugün yurt içinde iş gücü istatistikleri ve dış ticaret endekslerinin, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamaları ile ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.430 puanın destek, 1.490 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.