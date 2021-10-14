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TIMETURK / EKONOMİ / Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 azalışla 1.412,17 puandan başladı.

8 Saat Önce
2021-10-14 10:07:40
Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,37 puan ve yüzde 0,10 azalarak 1.412,17 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,25 ve holding endeksi yüzde 0,14 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,24 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 0,86 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,23 değer kaybederek günü 1.413,54 puandan tamamladı.

Analistler, dün açıklanan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarında varlık alımlarının azaltılmasına ilişkin sürecin biraz daha açıklığa kavuşturulmasının ardından küresel pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyrin hakim olduğunu, Türk lirası varlıkların ise açılış itibarıyla negatif ayrıştığını söyledi.

Fed'in eylül ayı toplantısına ait tutanaklarda, varlık alımlarının azaltılmasına kasım veya aralıkta başlanabileceği, azaltım hızının ise aylık bazda 10 milyar doları hazine tahvillerinden, 5 milyar doları mortgage destekli varlıklardan olmak üzere her ay 15 milyar dolar olacağının sinyali verildi.

Bugün piyasaların yönü açısından ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin konuşmalarının önem taşıdığını aktaran analistler, veri tarafında ise yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin izleneceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.370 puanın destek, 1.440 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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