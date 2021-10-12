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TIMETURK / EKONOMİ / Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,49 azalışla 1.409,42 puandan başladı.

2 Gün Önce
2021-10-12 10:31:05
Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,88 puan ve yüzde 0,49 azalarak 1.409,42 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,52 ve holding endeksi yüzde 0,51 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,64 ile turizm, en çok kaybettiren yüzde 0,80 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi dün alıcılı bir seyir izledi ve günü yüzde 1,31 değer kazancıyla 1.416,30 puandan tamamladı.

Analistler, rekor seviyelere yükselen emtia fiyatlarının küresel bazda enflasyon baskısı oluşturmaya devam ettiğini, artan belirsizliklerin pay piyasalarını negatif etkilediğini söyledi.

Bugün yurt içinde sanayi üretim endeksi, yurt dışında ise Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.370 puanın destek, 1.420 ve 1.440 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ağustosta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,31 artmasını bekliyor. Ekonomistler, ağustosta arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 13,07 artacağını öngörüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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