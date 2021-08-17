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TIMETURK / EKONOMİ / Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 azalışla 1.454,14 puandan başladı.

2 Saat Önce
2021-08-17 10:10:06
Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,11 puan ve yüzde 0,08 azalarak 1.454,14 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,03 ve holding endeksi yüzde 0,19 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,75 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 0,49 ile ticaret oldu.

BIST 100 endeksi, dün özellikle bankacılık hisselerine gelen güçlü alımların etkisiyle günü yüzde 0,53 yükselişle 1.455,25 puandan tamamladı.

Analistler, makroekonomik verilerin karışık bir görünüm ortaya koymasının yanı sıra artan yeni tip koronavirüs vaka sayıları ve bu paralelde yeniden devreye alınan kısıtlama tedbirlerinin pay piyasalarında satış baskısı yarattığını, jeopolitik risklerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Yatırımcıların tahvil piyasasına yöneliminin de arttığına işaret eden analistler, bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın öğretmen ve öğrencilerle bir araya geleceği geniş katılımlı toplantıda yapacağı açıklamaların takip edileceğini kaydetti.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri, üst üste gerilemesini 3'üncü güne taşıyarak yüzde 1,2330 ile son 10 günün en düşük seviyelerinde hareket ediyor.

Analistler, bugün makroekonomik veri tarafında ise yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de sanayi üretimi ile perakende satışların izleneceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 puanın direnç, 1.440 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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