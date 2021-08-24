Devlete borcu olan milyonlarca kişi yeni borç yapılandırması ile borçlarının büyük bir kısmından kurtuldu. Yapılandırma fırsatından 3,5 milyon kişi yararlandı. Borç yapılandırmanın bitmesine sayılı günler kala vatandaşlar Borç yapılandırma bitti mi? KYK, Vergi, SGK borç yapılandırma uzatıldı mı? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Borç yapılandırma için vatandaşların önünde bir haftalık bir süre kaldı.

Devlete borcu olan milyonlarca kişi yeni borç yapılandırması ile borçlarının büyük bir kısmından kurtuldu. Yapılandırma fırsatından 3,5 milyon kişi yararlandı. Borç yapılandırmanın bitmesine sayılı günler kala vatandaşlar Borç yapılandırma bitti mi? KYK, Vergi, SGK borç yapılandırma uzatıldı mı? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Borç yapılandırma için vatandaşların önünde bir haftalık bir süre kaldı.

Devlete borcu olan vatandaşlar yenşi borç yapılandırma fırsatı ile borçlarının büyük bir kısmından kurtulma fırsatı yakaladı. Borç yapılandırma ile gecikme zamlarından kurtulurken uzun vadeli ödeme imkanı ile de borçlar zorlanmadan ödeniyor. Borç yapılandırma fırsatını kaçırmak istemeyen vatandaşlar Borç yapılandırma bitti mi? KYK, Vergi, SGK borç yapılandırma uzatıldı mı? sorularına yanıt arıyor.

Borç yapılandırma bitti mi?

2021 borç yapılandırma başvuruları henüz bitmedi. 30 Nisan 2021 öncesine kadar olan devlete ait borçlar yapılandırma fırsatı kapsamında yapılandırılabilecek. 2021 Yapılandırma başvuruları devam ediyor ancak sürenin bitmesine az bir süre kaldı. 2021 borç yapılandırma başvuruları son gün 31 Ağustos. Devlete borcunu yapılandırmak isrteyenler 31 Ağustos'a kadar başvuruda bulunmalı.

KYK, Vergi, SGK borç yapılandırma uzatıldı mı?

326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” hükümlerinden yararlanmak için son gün 31 Ağustos. Sürenin uzatılıp uzatılmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

3.5 milyon kişi borç yapılandırmaya başvurdu

Kamu alacaklarına ilişkin yapılandırma süreci devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, şu ana kadar 3 milyon 480 binin üzerinde başvuru yapıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar 69,1 milyar lira kamu alacağı yapılandırıldı, 2,9 milyar lira tahsilat gerçekleşti.

Peşin ödeyene büyük avantaj



Yapılandırılan borçlar peşin veya taksitler halinde ödenebilecek ve peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılacak.



Borç yapılandırma başvuruları nereye yapılır?

Borç yapılandırma fırsatından yararlanmak isteyenler 31 Ağsutos'a kadar Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi "www.gib.gov.tr" veya e-Devlet "www.turkiye.gov.tr" üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla başvurularını yapabilir.

KYK borcu nasıl yapılandırılır?

Öğrenim kredilerinin yapılandırılmasına yönelik yapılan düzenlemede, borcu olan öğrencilerin 31 Ağustos 2020 tarihi öncesine kadar var olan borçları yapılandırılabilecektir.

KYK öğrenim kredi borçlarını yapılandırmak isteyen öğrencilerin Gelir İdaresi Başkanlığı'na ait resmi web sayfasından veyahut e-Devlet üzerinden vergi borcu yapılandırması yapılabilmektedir. Bunun yanı sıra direk olarak Vergi dairelerine gidilerek de bu işlem kolaylıkla yapılabilir.

Gelir İdaresi Başkanlığı'na ait resmi web sayfasına giren vatandaşlar, burada yer alan e-Devlet seçeneği ile T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini girerek giriş yapabilirler. Giriş yaptıktan sonra adımlar takip edilerek kolaylıkla yapılandırma işlemi yapılabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.