Borç yapılandırma başvurusu son gün ne zaman? 2021 borç yapılandırma bitti mi? 2021 SGK, GSS, Bağ-Kur, KYK, vergi gibi borçlarının büyük bir kısmından yeni yapılandırma fırsatı ile kurtulmak mümkün. Yeni borç yapılandırma fırsatı ile borçlarının büyük yükünden kurtulmak isteyen milyonlarca kişi borçlarını yapılandırarak rahat bir nefes aldı. 2021 borç yapılandırma başvurusu henüz yapmamış olanlar Borç yapılandırma başvurusu ne zaman bitecek gibi sorulara yanıt arıyor. Peki 2021 borç yapılandırma (SGK, KYK, Vergi, Trafik cezası) süresi bitti mi?

Borç yapılandırma başvurusu son gün ne zaman? 2021 borç yapılandırma bitti mi? 2021 SGK, GSS, Bağ-Kur, KYK, vergi gibi borçlarının büyük bir kısmından yeni yapılandırma fırsatı ile kurtulmak mümkün. Yeni borç yapılandırma fırsatı ile borçlarının büyük yükünden kurtulmak isteyen milyonlarca kişi borçlarını yapılandırarak rahat bir nefes aldı. 2021 borç yapılandırma başvurusu henüz yapmamış olanlar Borç yapılandırma başvurusu ne zaman bitecek gibi sorulara yanıt arıyor. Peki 2021 borç yapılandırma (SGK, KYK, Vergi, Trafik cezası) süresi bitti mi?

2021 yılı borç yapılandırma fırsatından milyonlarca kişi faydalandı. Devlete borcu olan vatadandaşlar yapılandırma ile hem faiz yükünden kurtuluyor hem de yeni deöeme planı ile borçlarını geniş taksitler ile ödeyebiliyor. Borç yapılandırma KYK borçluluarını da kapsıyor. Üniversite yaşamında alınan krediler insanların önünde bir engel olarak duruyordu. KYK borçları da yapılandırma kapsamında. Borç yapılandırma fırsatını kaçırmak istemeyen vatandaşlar Borç yapılandırma başvurusu son gün ne zaman? sorusuna yanıt arıyor. Peki SGK-KYK-Vergi-Trafik cezası yapılandırması bitti mi?

2021 BORÇ YAPILANDIRMA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2021 borç yapılandırmasından fydalanmak isteyen vatandaşlar ellerini çabuk tutmalı. Borç yapılandırma başvurusu son gün 31 Ağustos 2021 olarak açıklandı.

BORÇ YAPILANDIRMA İLK TAKSİT NE ZAMAN

Borç yapılandırmaya başvuracak olanlar ilk taksit ödemelerinin ne zaman olduğunu araştırıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, Ticaret Bakanlığı'na, il özel idarelerine, belediyelere olan borçlar için ilk taksidin 30 Eylül 2021 tarihine kadar, Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı borçlar için ise ilk taksidin 31 Ekim 2021 tarihine kadar ödenmesi gerekecek.

2021 BORÇ YAPILANDIRMA BİTTİ Mİ?

2021 borç yapılandırma başvurları henüz bitmedi. Borç yapılandırma başvurusunda bulunmak isteyenler için 1 aylık süre daha var. Süre 31 Ağustos'ta sona erecek. Yasa ile 30 Nisan tarihinden önceki kesinleşmiş borçlar yapılandırılacak.

BORÇ YAPILANDIRMADA KAÇ TAKSİT OLACAK?

Borç yapılandırma fırsatı taksit sayısı ile vatandaşlara kolay ödeme imkanı sağlıyor. Yapılandırma ile borçlar i 6, 9, 12 ve 18 aylık taksitlerle ödenebilecek.

BORÇ YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR?

2021 BORÇ YAPILANDIRMA HANGİ BORÇLARI KAPSAYACAK?

Kanunla yapılandırma kapsamına alınacak 30 Nisan 2021 dahil bu tarihten önceki dönemlere ait borçlar şöyle:

* Yasaya göre, vergi cezaları, SGK prim borçları, gümrük cezaları,öğrenci kredisi borçları yeniden yapılandırılabilecek.

* Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına 30 Nisan 2021'e kadar olan bazı borçlar yapılandırılacak.

* Belediyelerin su, atık su ve katı atık ile sunduğu bazı hizmetlerden kaynaklanan ücret alacakları, aldığı bazı paylar; büyükşehir belediyelerinin katı atık ücretleri ile su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları da yapılandırma kapsamında olacak.

* Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Barolar Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği ile Türk Veteriner Hekimleri Birliğinin bazı alacakları da yapılandırılabilecek.

* Her bir taşıt için motorlu taşıtlar vergisi, taşıta ilişkin idari para cezaları ile geçiş ücretinin en az yüzde 10'unun ödenmesi şartıyla taksit ödeme süresince fenni muayene izni verilecek.

* Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamında yurt dışında öğrenim görenlerin borçlarının da yeniden yapılandırılmasına imkan sağlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.