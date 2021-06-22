AK Partili vekillerin imzası ile Meclis'e gelen ve Meclis'te kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2021 borç yapılandırma ile milyonlarca kişi borçlarının büyük yükünden kurtulabilecek. Borç yapılandırması yapmak isteyen vatandaşlar Borç yapılandırma başvurusu bitti mi? 2021 vergi yapılandırma başvurusu ne zaman bitiyor? gibi sorulara yanıt bulmaya çalışıyor. 2021 SGK, GSS, vergi, Bağ-Kur, Trafik cezaları, KYK gibi borçların yapılandırma işlemi için başvurular başladı. 2021 borç yapılandırma başvuruları 31 Ağustos'a kadar yapılabilecek. İşte 2021 borç yapılandırmaya dair detaylar...

Koronavirüs pandemisinin vatandaşlar üzerinde oluşturduğu ekonomik baskıyı azaltmak için 2021 yılında yeni borç yapılandırma fırsatı geldi. Borç yapılandırma ile milyonlarca kişi borçlarının büyük bir kısmından kurtulabilecek. 2021 borç yapılandırma fırsatını kaçırmak istemeyenler ellerini çabuk tuttu. Ancak çeşitli sebeplerden ötürü başvuru yapamamış olanlar Borç yapılandırma başvurusu bitti mi sorusunu araştırmaya başladı. Peki 2021 vergi yapılandırma başvurusu ne zaman bitiyor?

AK Parti milletvekillerinin imzası ile 2021 yılında yeni bir borç yapılandırma fırsatı geldi. Korona virüs pandemisi nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren vatandaşlar borç yapılandırma ile borçlarının büyük bir kısmından kurtulabilecek. 2021 borç yapılandırma fırsatını kaçırmak istemeyen vatandaşlar şimdiden 2021 borç yapılandırma ne zaman başlıyor? sorusuna yanut arıyor.

BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURUSU BİTTİ Mİ?

2021 yılında çıkan borç yapılandırma başvuruları henüz bitmedi. Borç yapılandırma başvuruları 31 Ağustos'a kadar yapılabilecek. Yasa ile 30 Nisan tarihinden önceki kesinleşmiş borçlar yapılandırılacak.

BORÇ YAPILANDIRMA İLK TAKSİT ÖDEMESİ SON GÜN NE ZAMAN?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, Ticaret Bakanlığı'na, il özel idarelerine, belediyelere olan borçlar için ilk taksidin 30 Eylül 2021 tarihine kadar, Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı borçlar için ise ilk taksidin 31 Ekim 2021 tarihine kadar ödenmesi gerekecek.

BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Vatandaşlar yapılandırma işlemlerini Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın ‘ivd.gib.gov.tr' adresi üzerinden yapabilecek. Online yapılan başvurularda e-Devlet ile giriş seçeneğine tıklayarak ve e-Devlet bilgilerinizle giriş yapın ve talimatları izleyin.

Vergi dairesine ‘turkiye.gov.tr'den de erişilebileceğiniz gibi vergi dairelerine giderek şahsen başvuru da yapılabileceksiniz. Ödemeler kredi kartıyla veya havale ile yapılabiliyor.

2021 BORÇ YAPILANDIRMA HANGİ BORÇLARI KAPSAYACAK?

Kanunla yapılandırma kapsamına alınacak 30 Nisan 2021 dahil bu tarihten önceki dönemlere ait borçlar şöyle:

* Yasaya göre, vergi cezaları, SGK prim borçları, gümrük cezaları,öğrenci kredisi borçları yeniden yapılandırılabilecek.

* Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına 30 Nisan 2021'e kadar olan bazı borçlar yapılandırılacak.

* Belediyelerin su, atık su ve katı atık ile sunduğu bazı hizmetlerden kaynaklanan ücret alacakları, aldığı bazı paylar; büyükşehir belediyelerinin katı atık ücretleri ile su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları da yapılandırma kapsamında olacak.

* Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Barolar Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği ile Türk Veteriner Hekimleri Birliğinin bazı alacakları da yapılandırılabilecek.

* Her bir taşıt için motorlu taşıtlar vergisi, taşıta ilişkin idari para cezaları ile geçiş ücretinin en az yüzde 10'unun ödenmesi şartıyla taksit ödeme süresince fenni muayene izni verilecek.

* Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamında yurt dışında öğrenim görenlerin borçlarının da yeniden yapılandırılmasına imkan sağlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.