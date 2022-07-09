Borç krizi riski en yüksek ülkeler açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?

Gelişmekte olan ülkelerin çeyrek trilyon dolarlık borç yükü, dünyanın tarihi bir temerrüt zincirine sürüklenme riskiyle karşı karşıya olduğuna işaret ediyor.

Bloomberg'in haberine göre sorunlu seviyelerde işlem gören ve yüklü dış borçlara sahip piyasaların sayısı son altı ayda iki kattan daha fazla arttı.

Yayımlanan listeye göre temerrüde düşme konusunda en riskli ilk 5 ülke ise sırasıyla; El Salvador, Gana Tunus, Pakistan ve Mısır oldu. Türkiye ise listeye 20. sıradan girdi.

Gelişmiş piyasalarda yabancıların elinde bulunan 237 milyar dolarlık tahvilin ödemesi tehlike altında. Bu da 1,4 trilyon dolarlık gelişmekte olan piyasa borcunun yüzde 17'sine denk geliyor. Artan gıda ve enerji maliyetlerine bağlı olarak dünya genelinde siyasi krizler baş gösterirken mevcut durum Gana ve Mısır gibi yüksek borçlu ülkelerdeki yaklaşan tahvil ödemelerine gölge düşürüyor.

Rusya-Ukrayna savaşının emtia fiyatları üzerindeki baskısını sürdürmesi, küresel faiz oranlarının yükselmesi ve ABD dolarının gücünü ortaya koyması nedeniyle bazı ülkeler için yük muhtemelen katlanılmaz bir noktaya gelecek.

ABD merkezli finans şirketi Nuveen'de uluslararası ve yükselen piyasalardaki borçlarla ilgilenen departmanın başkanı Anupam Damani'ye göre gelişmekte olan ekonomilerde enerji ve gıdaya erişimin sürdürülmesine ilişkin derin endişeler mevcut.

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