BMW CEO’sundan uyarı: Piyasada ucuz araç kalmayacak

Küresel olarak birçok ülke tamamıyla elektrikli araçlara geçişin eşiğinde iken BMW CEO’sundan önemli bir uyarı açıklaması geldi. İşte detaylar…

Reuter'taki bir habere göre, BMW CEO'su Oliver Zipse, fosil yakıtla çalışan otomobillerin aşamalı olarak kaldırılması için bir tarih belirlenmesinin, ucuz arabaları piyasadan kaldırabileceğini ve araç sahibi olmanın zorlaşacağını söyledi.

Otomotiv sektöründe elektrikli otomobillere geçiş sürecinde, birçok üreticinin içten yanmalı motora sahip otomobil üretimine 2030 yılından itibaren son vermesi bekleniyor.

Başta Avrupa ve ABD olmak üzere, farklı coğrafyalardaki regülasyonlar ile koordineli olan bu tarih, Alman otomobil üreticisi BMW'nin CEO'su Oliver Zipse'nin eleştirilerinin hedefi oldu.

"Otomobiller zenginler için olmamalı"

BMW CEO'su, BMW'nin akaryakıt ile çalışan araçların üretimini sona erdirmek için bir tarih belirlemediğini, bu araçların satışlarının yasaklanması konusunda da yetkilileri uyardığını açıkladı.

Zipse, "Otomobillerin alt segmentlerden çıkarılmasını istemiyoruz, bu politik olarak çok tehlikeli. Birdenbire araba sahipliğini yalnızca zengin insanlar için yaparsanız, bu tehlikeli bir olur." uyarısında bulundu.