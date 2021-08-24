Bloomberg’in tecrübeli analistinden Bitcoin ve altın yorumu

Bloomberg analisti Mike McGlone Bitcoin, altın ve uzun tahvillerin 2021 yılının ikinci yarısında değer kazanmayı sürdüreceğini düşünüyor.

Bloomberg analisti Mike McGlone Bitcoin, altın ve uzun tahvillerin 2021 yılının ikinci yarısında değer kazanmayı sürdüreceğini düşünüyor.

2021 yılında Bitcoin ve altınla ilgili ilk yükseliş açıklaması değil! Bloomberg'in emtialar konusundaki kıdemli analisti Mike McGlone, takipçilerine bu yılın başlarında Bitcoin'in 100.000 dolar fiyat seviyesine doğru yükselişini sürdüreceğiyle illi paylaşımını hatırlatmak için Twitter'a gitti. Şimdi, Bitcoin'in yukarı yönlü bir hareket izlerken yalnız olmayacağını tweetledi. Bloomberg'in emtia uzmanına göre, altın ve uzun tahvillerin de yükselmesi muhtemel bir durum.

kriptoparahaber.com'un haberine göre, McGlone, BTC, altın ve uzun tahvilleri üçünün de yılın ikinci yarısını temsil edeceklerini düşünüyor. Tweet'e göre, ABD Hazinesi'nin %2'nin altında kalan 30 yıllık getirisi, Bitcoin ve altın için yükseliş etkilerine sahip. Ancak, borsadan farklı olarak, bu ikisi şu anda düzeltmeler yapıyor.

Ancak dün Bitcoin fiyatının 50.000 dolar seviyesinin üzerine çıkması piyasayı şaşırttı. Yazım sırasında, elde edilen verilere göre 50.191 dolardan işlem görüyor.

Bu yükselişin teme faktörü olarak, önde gelen ABD ödeme şirketi PayPal'ın yakında İngiltere vatandaşlarının Bitcoin, Ethereum, Litecoin ve Bitcoin Cash alıp satmasına izin vereceğini duyurması olduğu konuşuluyor. Daha önce, yalnızca ABD PayPal müşterileri tarafından kullanılabiliyordu.

2021 yılında Bitcoin ve altınla yükselişiyle ilgili yapılan ilk açıklama değil

Bu yılın başlarında, tam olarak 8 Temmuz tarihinde McGlone, Bitcoin, altın ve ABD uzun hazine bonoları hakkında benzer bir tahmin içeren bir tweet yayınlamıştı. O zamanlar, şimdi olduğu gibi, bu üç varlığın gösterdiği dinamikler, McGlone'un yılın ikinci yarısında muhtemelen pazarda en iyi performans gösterenler yatırım araçları olacağına inanmasına neden oldu. Uzman ayrıca, mevcut ABD düzenlemesinin Bitcoin'in ilerlemesini engelleyemeyeceğini ve bir değer deposu olarak daha geniş bir alana yayılabileceğini ifade etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.