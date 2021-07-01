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Bizim Toptan'dan Giresun'da yeni mağaza

Doğu Karadeniz'de toplam 16 mağazası bulunan Bizim Toptan, Giresun'da daha geniş ve modern yeni mağazasında açılışa özel kampanya ve fırsatlarla müşterilerinin yanında olmaya devam ediyor.

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01.07.2021 19:02:38
Bizim Toptan'dan Giresun'da yeni mağaza

Bizim Toptan Satış Mağazaları, Giresun'daki yeni adresinde müşterilerine hizmet vermeye başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de toplam 16 mağazası bulunan Bizim Toptan, Giresun'da daha geniş ve modern yeni mağazasında açılışa özel kampanya ve fırsatlarla müşterilerinin yanında olmaya devam ediyor.

Bizim Toptan'ın hızla yaygınlaştırdığı dijital sipariş hizmeti Tıkla Gel Al, bu mağazada da geçerli. Müşteriler Tıkla Gel Al hizmetiyle dijital kanallardan verdikleri siparişleri mağazadan kolayca teslim alabiliyor.

Yine Bizim Toptan'ın profesyonel satış destek ekibi PROSAF da söz konusu mağazayı merkez alarak bölgedeki restoran ve oteller, akaryakıt istasyonu marketleri, kurumsal müşteriler gibi Ev Dışı Tüketim noktalarına hizmet veriyor.

Mayıs ayında hizmet vermeye başlayan mağazada, müşteriler açılışa özel kampanya ve fırsatlardan yararlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bizim Toptan Üst Yöneticisi (CEO) Hüseyin Balcı, 'Türkiye genelinde 70 ilde 174 satış noktamızda öncelikli hedefimiz müşterilerimize kesintisiz katma değerli hizmetler sunmak. Giresun'daki yeni adresimizde de müşterilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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