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TIMETURK / EKONOMİ / Biz müşterimizi aldatmadık

Biz müşterimizi aldatmadık

Rekabet Kurumu tarafından beş zincir markete ve bir tedarikçi şirkete, “kartel” oluşturdukları iddiasıyla ciroları oranında ceza verilmesi üzerine BİM’den, “Hiçbir zaman müşterimizi aldatmadık, 25 yıldır enflasyonun düşmesine katkıda bulunduk” açıklaması geldi.

2 Saat Önce
2021-10-31 15:38:48
Biz müşterimizi aldatmadık

BİM'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

“BİM düşük kar marjı ve düşük fiyat politikasıyla son 25 yılda Türkiye'de enflasyonun düşmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Buna rağmen pahalılığın sorumlusu olarak gösterilmesi ve kartel iddiasıyla tarihte görülmedik büyüklükte bir ceza verilmesi, ülkemizde yatırım ortamının ve serbest piyasanın gelişimine hizmet etmeyen, haksız ve adaletsiz bir karardır. BİM sonuna kadar haklarını savunacak, kapsamlı bir şekilde kararı yargıya taşıyacaktır.”

BİM'in, kurulduğu 1995 yılından bugüne kadar, sektör ortalamalarının çok altındaki kar marjlarıyla çalıştığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“65 bin çalışanımız her gün milyonlarca müşterimize özveriyle hizmet etmektedir. BİM, hiçbir zaman müşterisini aldatmamış, yüksek fiyatla ürün satmamış ve çok kazanmak için temel ilkelerinden asla taviz vermemiştir. Bunun en önemli kanıtı her gün mağazalarımızı ziyaret eden 5 milyondan fazla sayıdaki değerli müşterilerimizdir.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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