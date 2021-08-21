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TIMETURK / EKONOMİ / Bitexen’e 9 yeni coin daha eklendi

Bitexen’e 9 yeni coin daha eklendi

Dijital varlık alım-satım platformu Bitexen, son güncellemeyle C98, TRU, CTSI, MINA, FIS, EPS, LINA, FLOW ve POLY diye 9 yeni coini de platforma eklediğini duyurdu.

18 Dakika Önce
2021-08-21 17:47:59
Bitexen’e 9 yeni coin daha eklendi

Platform, kendi sadakat coini EXEN Coin'in de yer aldığı ürün çeşitliliğini 145'e çıkardığını aktardı.

PLATFORMA EKLENEN YENİ DİJİTAL PARALAR

Bitexen'in platformuna eklediği yeni dijital paralar şöyle;

C98; kullanıcıların zincirler arası takasa, kilitleme işlemlerine ve likidite farming'e ulaşmasına imkan sağlayan bir çoklu zincir merkeziyetsiz finans (DeFi) platformudur. Coin98, Ethereum, BSC, Solana, Avalanche ve Tron'un da yer aldığı birçok blokzincirdeki varlıkları desteklemektedir. Coin98'in en önemli özelliği birçok platformu desteklemesidir.

TRU; merkeziyetsiz finans alanında teminatsız borç verme amacıyla kurulmuş bir platformdur. TrueFi üzerinde borç alanlar zincir üzerinde bir kredi geçmişine sahip olurken, teminat gerektirmeden hızlı bir şekilde kredi alabilmektedir. Borç alanları kredi açısından inceleme ve onaylama süreci, platformun yerel tokeni olan TRU sahiplerinin elindedir.

CTSI; ölçeklenebilir merkeziyetsiz uygulamaların geliştirilmesi ve dağıtımı için oluşturulmuş bir katman-2 platformudur. Cartesi aynı zamanda akıllı kontrat teknolojilerini geliştirmeyi de amaç edinmiştir.

MINA; DApp'leri (merkeziyetsiz uygulamaları) daha verimli çalıştırmak için hesaplama gereksinimlerini azaltmak amacıyla oluşturulmuş minimal bir özlü blokzincirdir. Ayrıca, güvenlik ve merkeziyetsizlik açısından dengeli kalır.

FIS; stake edilen varlıkların likiditesinin kilidini açmayı amaçlayan bir DeFi protokolüdür. STAFI Protokolü, stake varlıklarınızın likiditesini sağlayan ABT tokenleri yayınlayarak likidite ile Mainnet güvenliği arasındaki çelişkiyi çözer.

EPS; Binance Smart Chain üzerinde oluşturulmuş düşük ücretler ile sabit, kilitleme hizmeti sunan Ellipsis Finance kuruluşunun piyasaya sürdüğü bir tokendir.

LINA; sınırsız likidite ile anında sentetik varlıklar oluşturabilen, merkezi olmayan bir varlık protokolüdür.

FLOW; yeni nesil oyunlar, uygulamalar ve bunlara güç sağlayan dijital varlıkların temeli olarak tasarlanmış hızlı, merkezi olmayan ve geliştirici dostu bir blokzincirdir.

POLY; menkul kıymet tokenleri oluşturmayı ve yönetmeyi kolaylaştırmak amacıyla oluşturulmuş merkezi olmayan bir Ethereum projesidir. ST-20 Polymath standardı (ERC1400), bir menkul kıymet tokeni oluşturmanın zorluklarını kolaylaştırarak, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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