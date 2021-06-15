Bitcoin yeniden 40 bin doları aştı

ABD’li milyarder, varlık yönetimi şirketi Tudor Investment Corporation kurucu ve yöneticisi Paul Tudor Jones’un, 'portföy çeşitlendiricisi' diye tanımladığı Bitcoin, bu açıklamanın ardından, yeniden 40 bin dolar sınırını aştı.

ABD'li milyarder, varlık yönetimi şirketi Tudor Investment Corporation kurucu ve yöneticisi Paul Tudor Jones'un, "portföy çeşitlendiricisi" diye tanımladığı Bitcoin, bu açıklamanın ardından, yeniden 40 bin dolar sınırını aştı. Bitcoin fiyatları şu dakikalarda 40 bin seviyesinin üzerindeki seyrini sürdürüyor.

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın, Bitcoin madencilerinin kullandıkları enerjinin yalnızca yarısını yenilenebilir kaynaklardan almaları durumunda, araç satışlarında yeniden Bitcoin kabul etmeye başlayacağını açıklamasının ardından, Jones da Bitcoin yatırımlarını "uzun vadeli varlık koruyucusu" diye nitelendirmesinin ardından gelen alımlarla, tüm piyasalarda toplam hacim de 1.7 trilyon doları aştı.

Gelişmelerin etkisiyle, son 24 saat içinde 38 bin 786 ve 40 bin 978 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 4.18 artışla 40 bin 496 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı yüzde 22.93 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 23 milyar dolar artışla 756 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 2 bin 470 ve 2 bin 620 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 4.94 artışla 2,596.21 dolara yükseldi. Birimin haftalık kazancı yüzde 3.44 ve piyasa hacmi de yaklaşık 12 milyar dolarlık artışla 300 milyar dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Tether ise, 0.9997 ve 1.02 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte, yüzde 0.08 artışla 1.00 dolara yükseldi. Birimin haftalık kaybı yüzde 0.03 ve piyasa hacmi de değişmeyerek 62 milyar dolar düzeyindeydi.

Piyasalardaki alım ağırlıklı işlemlerin etkisiyle, kripto para piyasalarının en büyük 100 biriminden yalnızca üç birimin değeri son 24 saatte düşerken, ilk 10 birim arasında düşen olmadı.

Bu gelişmelerle tüm piyasalarda toplam hacim 1.0 trilyon 741 milyar dolar ile 1.5 trilyon doların üzerinde tutundu. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez;

7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar,

- 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar,

- 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar,

- 7 Mayıs'ta 2.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Toplam 10,421 kripto para biriminin işlem gördüğü 381 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 43.6'sını Bitcoin, yüzde 17.3'ünü de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 98 milyar dolar düzeyindeydi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.