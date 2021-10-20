Bitcoin yeni bir rekora doğru giderken, yatırımcılarının yüzde 99,75’i kârda

Glassnode verilerine göre, kripto paraların amiral gemisi Bitcoin yatırımcılarının yüzde 99,75’i kârda… Bitcoin tüm zamanların zirvesine yaklaştı ve bugün Türkiye saatiyle 16.30 sıralarında fiyatı 64.401 dolardan işlem görüyordu.

Dolar ve altın piyasasından sonra gözlerin çevrildiği kripto para piyasasında hareketlilik sürüyor.

Kripto paraların amiral gemisi olarak bilinen Yatırımcılarını yüzde yüze yakın kâr ettiren Bitcoin ise yeni bir rekora doğru gidiyor.

ProShares'in Bitcoin vadelilerine endeksli borsa yatırım fonunun (ETF) New York Borsası'nda dün (NYSE) işlem görmeye başlamasıyla Bitcoin tüm zamanların zirvesine yaklaştı ve bugün Türkiye saatiyle 16.30 sıralarında fiyatı 64.401 dolardan işlem görüyordu.

Glassnode verilerine göre yükselişini sürdüren Bitcoin en kârlı varlık konumuna geliyor. Tüm Bitcoin yatırımcılarının neredeyse tamamı kârda olduğu paylaşıldı. Bitcoin tüm zamanların yüksek fiyatına adım adım ilerlerken yatırımcılarda kâr elde etmeye devam ediyor.

Sağlanan verilere göre, Bitcoin arzının %99,75'i kâr elde etmiş görünüyor. Aynı değerler BTC fiyatının son ATH'sinde gerçekleşmişti.

Haberin yazım sırasında, Türkiye saatiyle 16.30 sıralarında Bitcoin fiyatı 64.401 dolardan işlem görüyordu, bu da önceki yüksek seviyenin yaklaşık 1.000 dolar altında olduğu anlamına geliyor.

Bu sene güçlü bir boğa dönemi yaşayan Bitcoin, 14 Nisan'da 64 bin 813 dolar ile tarihin en yüksek seviyesini görmüş ardından başlayan düşüş dalgasıyla 28 bin dolarlı seviyelere kadar inmişti.

Dün New York borsasında ilk kez işlem görmeye başlayan ProShares Bitcoin Strategy ETF günü 41,94 dolar seviyesinde yüzde 2,59 primle kapatırken, 24 milyondan fazla hisse el değiştirdi ve tüm zamanların en çok işlem gören ikinci fonu oldu.

Bitcoin'un rekor yürüyüşünde ayrıca Grayscale Investment'ın dünyanın en büyük Bitcoin fonunu borsa yatırım fonuna (ETF) dönüştürmek için New York Borsası'yla resmi süreci başlatması yönündeki haberi etkili oldu.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC), ProShares Bitcoin Borsa Yatırım Fonu'na geçen hafta onay vermişti. 40'a yakın kripto para borsa yatırım fonu ise hala onay aşamasında.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.