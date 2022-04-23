Bitcoin yatırımcıları istikrarsız seyir nedeniyle tedirgin

Uzun süredir düşüşte olan Bitcoin’de yatırımcılar kripto paranın ne zaman yukarı yönlü hareket edeceğini merak ediyor.

Kripto paralarda uzun süreli yaşanan düşüş moralleri bozmuş durumda. Pek çok kişi kripto paraların ne zaman normale döneceğini merak ediyor. Malum yaklaşık 1 hafta önce başlayan düşüş süreci hala yeşile dönmüş değil.

Zaman zaman anlık çıkışlar yakalansa da bu durum çok uzun sürmüyor.

Hal böyle olunca kripto para yatırımcılarının da morali bozuluyor. Çünkü daha 3 hafta öncesine kadar pek çok altcoin rekor üzerine rekor kırıyordu. Hatta Bitcoin bile bir ara 47 bin dolar seviyesine yükselmişti.

Bugün piyasalara baktığımızda Bitcoin'in biraz daha güçlü olduğunu görüyoruz. Özellikle 42 bin dolar sınırına dayanan BTC güçlü ataklarla bu direnç noktasını aşarsa işi daha da kolaylaşacaktır.

Tabi ki tam tersi de olabilir. Yani 42 bin dolar direncini aşamazsa yine 35 bin dolar seviyelerine çekilebilir.

Sonuçta her uzman farklı bir yorum yapıyor. Yani kripto paralarla ilgili olarak kesin hükümlere varmak pek de kolay değil.

Her zaman olduğu gibi yine dip not olarak belirtelim. Kripto para piyasası risk unsurlarının oldukça yüksek olduğu bir pazar. Dolayısıyla kaybetmeye çekindiğiniz bir para ile yatırım yapmanız sakıncalı olabilir.

Ayrıca bu ve diğer kripto para içeriklerimizin de bir yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere tekrardan hatırlatmak isteriz. .